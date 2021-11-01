Marmaris’te 80 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

29 ve 30 Ekim tarihlerinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından 3 ayrı geri itme olayında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

GERİ İTİLEN 78 GÖÇMEN KURTARILDI

Lastik botlar içinde 11, 25 ve 42 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Açık denizde sürüklenen toplam 78 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

LASTİK BOT İÇİNDE SÜRÜKLENEN 2 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI

Marmaris açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen, kötü hava şartları nedeniyle lastik botun açık denizde z-sürüklenmeye başlaması üzerine yardım çağrısında bulundular. Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki iki kişiyi kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 80 düzensiz göçmen Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.





