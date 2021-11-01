Euro
11.053
-0.55%
Dolar
9.5202
-0.72%
Altın
548.54
-0.27%
Borsa
1.536
0.94%
Bitcoin
582.991
-0.18%
BTXN Coin
26.56
0.49%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Marmaris’te 80 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen 80 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 21:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris’te 80 göçmen kurtarıldı

    29 ve 30 Ekim tarihlerinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından 3 ayrı geri itme olayında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    GERİ İTİLEN 78 GÖÇMEN KURTARILDI

    Lastik botlar içinde 11, 25 ve 42 düzensiz göçmen, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Açık denizde sürüklenen toplam 78 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    LASTİK BOT İÇİNDE SÜRÜKLENEN 2 GÖÇMEN DAHA KURTARILDI

    Marmaris açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen, kötü hava şartları nedeniyle lastik botun açık denizde z-sürüklenmeye başlaması üzerine yardım çağrısında bulundular. Türk Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki iki kişiyi kurtardı.

    Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 80 düzensiz göçmen Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Marmaris’te 80 göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris’te 80 göçmen kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir