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    Marmaris’te 94 düzensiz gömen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 94 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 22:30
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    Marmaris’te 94 düzensiz gömen kurtarıldı

    Muğla Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    94 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 94 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Marmaris’te 94 düzensiz gömen kurtarıldı #1

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