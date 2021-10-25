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- Marmaris’te 94 düzensiz gömen kurtarıldı
Marmaris’te 94 düzensiz gömen kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 94 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 25.10.2021 - 22:30
Muğla Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
94 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 94 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.