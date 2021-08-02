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    Marmaris’te alevlerin içerisinden bir anda çıktı

    Marmaris'in Bayır köyünde alevlerden kurtulmaya çalışan vatandaşın zor anları, canlı yayına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 15:33
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    Marmaris’te alevlerin içerisinden bir anda çıktı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangınına, çok sayıda amfibik uçak ve hava söndürme araçları ve ormancılar ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Marmaris ilçesinin Bayır köyünde kaydedilen bir görüntü ise afetin boyutunu ve bölge halkının yaşadığı büyük tehlikeleri gözler önüne serdi.

    ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKTI

    Yangın bölgesinde canlı yayın yapan TVnet ekibi bir vatandaşın, alev topuna dönen ormanlık alandan kaçmaya çalıştığı anları saniye saniye görüntüledi.

    Güçlükle canını kurtaran vatandaşa, bölgedeki ekipler yardım etti.

    Marmaris'te alevlerin ortasından çıkan vatandaş VİDEO

    Marmaris’te alevlerin içerisinden bir anda çıktı #1

    Marmaris’te alevlerin içerisinden bir anda çıktı #2

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