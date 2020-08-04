Marmaris'te bayram tatilini uzatanlar, plajları doldurdu

İlçeye gelenlerin yarısı dönerken, tatiline devam edenler ise denize girip stres attı.

Kurban Bayramı tatili için Muğla'nın Marmaris ve diğer ilçelerini tercih eden Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, dün öğlen saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Kurban Bayramı süresince büyük bölümü İstanbul plakalı 40 bin aracın giriş yaptığı ilçede, bugün az da olsa dönen tatilciler oldu.

Bayramda ilçeye giriş yapan araçların yüzde 50'si ilçeyi terk etti. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü ilçede sıcaktan bunalanlar, bayramdan sonra da tatil merkezlerini doldurdu.

PLAJLARDA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

İlçe merkezine 11 kilometre mesafedeki dünyaca ünlü içmeler, 25 kilometre mesafedeki Orhaniye ve 37 kilometre mesafedeki Selimiye mahallelerindeki plajlara akın etti.

Köpeği ile denize girenler, çocuklarıyla denizde oynayanlar ve bol bol yüzenler tatilin keyfini çıkardı. Bazı tatilciler uzandıkları şezlonglarında denizden gelen esintiyle serinleyerek dinlenmeyi tercih ederken, kimileri ise bronzlaşmak için kumlara uzandı.

Denize girmeyenler ise ağaçların altında portatif sandalyelerinde oturarak manzarayı seyredip, bol bol fotoğraf çekti.

"GÜNÜBİRLİK GELENLER YER BULAMADI"

Selimiye Mahallesi'nde 11 odalı bir pansiyon işleten Barış Ünlü, "Bayramın ilk günü sakindi. Bayramın ikinci gününden itibaren kurbanını kesip gelenlerle birlikte yoğunluk arttı. Günübirlik gelenler yer bulamadı. Bayram sonrası aynı yoğunluk devam ediyor. Turistik kırsal mahallelerde şu an yer bulmak çok zor.

Bayram sonrası ağustos ayının 20-25'ine kadar doluluk devam ediyor. Temennimiz tabii ki ticari faaliyetlerin olması ama öncelik sağlık. Bu virüs en düşük seviyelere gelsin, insanlarımızın sağlıklı ve tedbirli şekilde eylül sonuna kadar tatillerini yapması en büyük temennimiz." dedi.

"EYLÜL AYINA KADAR REZERVASYON OLUR"

Bülent Bülbüloğlu da "Turistik kırsal mahallelerde küçük ölçekli, izole, deniz ile ormanın kucaklaştığı tesislerde bayram tatili yapıldı. Bayram tatilcilerinin yarısı, geri dönüş yaptı. Planlamalarını bayram tatili sonrasına kadar uzatanlar da deniz ve güneşin tadını çıkartıyor. Ayın 25'ine kadar rezervasyonlar var. Okullar erken açılmaz ise eylül ayına kadar rezervasyon olur." dedi.

Marmaris'te yaklaşık 25 bin kişinin tatiline devam ettiği öğrenildi.





Marmaris'te deniz keyfi ViDEO