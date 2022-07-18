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    Marmaris'te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç koyunda sahile gelen zargana balığını eliyle yakalayan kişi, tatilcilerin ilgi odağı oldu.
    • 18.07.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 21:29
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    Marmaris'te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı

    Muğla Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde tatilciler, sahile gelen zargana balığını cep telefonlarıyla görüntüledi.

    Kafasına vurup kuyruğundan tuttu

    Çekilen görüntülerde elinde olta ile gelen bir kişinin balığın önce kafasına vurduğu, sonra kuyruğundan tuttuğu görüldü.

    Bazı vatandaşlar balığın ölümüne sebep olduğu iddiası ile balığın kuyruğundan tutan kişiye tepki gösterdi.

    Kolluk kuvvetleri balığı aldı

    İHA'nın haberine göre balık, kolluk kuvvetleri tarafından bulunduğu yerden alınırken, konu ile ilgili yetkili kurumların araştırma başlatacağı öğrenildi.

    Marmaris'te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı VİDEO

    Marmaris te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı #1

    Marmaris te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı #2

    Marmaris te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı #3

    Marmaris te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı #4

    Marmaris te bir kişi sahilde gördüğü balığı eliyle yakaladı #5


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