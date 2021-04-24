Marmaris’te doğa yürüyüşünde yaralanan kadın kurtarıldı

Muğla Marmaris ilçesinde, üç arkadaşıyla çıktığı doğa yürüyüşünde dengesini kaybedip, nehir yatağına düşerek ayağı kırılan Derya İlhan, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'den üç arkadaşı ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesine hafta sonu tatiline gelen 36 yaşındaki Derya İlhan, sık çam ağaçları ve sarp kayalıkların bulunduğu Sarıana Mahallesi Sugözü mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı.

Doğa yürüyüşü ve tırmanışlarını tamamlayan 4 arkadaş akşam saatlerinde geri dönüşe geçti.

DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Geldikleri yoldan geri dönen Derya İlhan dengesini kaybederek kayalıklarla çevrili dere yatağına düştü.

İlhan’ın arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYAĞI KIRILDI

Düşme sonucu ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler meydana gelen İlhan, engebeli arazi yapısında 2 kilometre taşındı. Ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı kadın tedavi altına alındı.

4 KİŞİ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Tedavisinin ardından taburcu edilen İlhan ve 3 arkadaşına Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirlerine uymamaktan tutanak tutuldu.









