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    Marmaris'te dolu yağışı, tüm ilçede etkili oldu

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı etkili olan dolu yağışı tüm ilçeyi beyaza bürüdü. Yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaşan dolu nedeniyle ilçe genelinde ilginç görüntüler oluştu.
    • İHA
    • 09.01.2022 - 00:27
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 00:52
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    Marmaris'te dolu yağışı, tüm ilçede etkili oldu

    Gece saat 23:30 sıralarında Marmaris'te başlayan dolu yağışı 00:00’a kadar devam etti. Oldukça etkili olan ve nadir görülen dolu yağışı nedeniyle ilçede ilginç manzaralar oluştu.

    BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, dolu nedeniyle oluşan beyaz örtü ilginç manzara oluşturdu. Dolu yağışın Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi.

    Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı ilçede etkili oldu VİDEO

    Marmaris te dolu yağışı, tüm ilçede etkili oldu #1

    METEOROLOJİ: YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

    Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

    Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.

    Marmaris te dolu yağışı, tüm ilçede etkili oldu #2


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