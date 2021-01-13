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    Marmaris'te güneşli havayı görenler, sahile çıktı

    Yağmur yağışının ardından hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle, Marmaris'teki vatandaşlar sahile akın etti.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 18:00
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    Marmaris'te güneşli havayı görenler, sahile çıktı

    Muğla Marmaris’te bir haftadır yağmur ve fırtınalı hava etki gösteriyordu.

    Yerini güneşli havaya bırakan Marmaris'te sıcaklık 21, deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü.

    İlçede, aileler çocuklarıyla birlikte sahili doldurdu. Sosyal mesafe ile maske kuralına uygun olarak sahilde vakit geçirenlerden bazıları ise balık tuttu. Yerli ve yabancı tursitler ise denize girip, güneşlendi.

    "OCAKTA BAHAR HAVASI VAR"

    Sahilde yürüyüş yapan Bülent Gülenç (38), “Ocakta bahar havası var. Güneşi gördüğümde yürüyorum.” dedi.

    Ahmet Benkan (13) da sahile balık tutmak için geldiğini belirterek, "Şu ana kadar balık tutamadım. Ama hava güzel beklemeye değer." diye konuştu.

    ARALIKLI YAĞMUR YAĞIŞI BEKLENİYOR

    Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise, "Hava sıcaklığı gündüz 18-21 derece arası parçalı bulutlu. Gün batımı sonrası ise sıcaklık düşecek ve havalar serinleyecek. Bu hafta aralıklı yağmur yağışı bekleniyor." açıklamasını yaptı.

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