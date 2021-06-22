Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Marmaris'te, tatilciler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin keyfini yaşadı.

Muğla'nın gözde turizm mekanlarından birisi olan Marmaris'te, bu yılın yabancı turistleri, Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya'dan geldi.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği turizm merkezinde, günübirlik yapılan tekne turları başladı.

Tatilciler seyrine doyum olmayan, eşsiz güzellikteki koyları gezerek denize giriyor.

TURİSTLER EĞLENCELİ DAKİKALAR GEÇİRDİ

Marmaris Yat Limanı ve Saman İskelesi'ndeki boyları 11 ile 35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle sefere çıkmak üzere demir aldı.

Dün saat 10.30'da servislerle getirilen turistler, gezi tekneleriyle mavi sulara açıldı.

Ortalama 7 saat süren turda turistler Bedir, Cennet ve Kumlubük adaları ile koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri gezdi.

'Korsan gemileri' konseptiyle tasarlanan günlük tur tekneleri ile mavi sulara açılan turistler, çalan hareketli müzikler eşliğinde dans etti, çeşitli etkinliklerle keyif dolu anlar yaşadı.

Marmaris'te günübirlik tekne turları başladı VİDEO

7 SAATLİK TUR 180 LİRA

Turistler yeşilin, mavi ile buluştuğu koylarda denize girmenin tadını çıkardı.

Öğle yemeği ve içecek dahil 7 saatlik tur için kişi başı 90 ile 180 lira arasında değişen fiyatlar ödeyen turistler, gittikleri koylarda cep telefonları ile manzarayı görüntüleyip, bol bol selfie yaptı.





"İLK DEFA GELDİM ÇOK MUTLUYUM"

Bursa'dan tatile gelen Emre Dileraz, "Ailemle ilk defa Marmaris'e tatile geldim. Gezi teknesiyle de ilk kez tura çıktık, çok mutluyum." dedi.

Bulgar öğrencileri getiren bir turizm acentesinin rehberi Albena Zornitsa, "Bulgaristan'dan 200 kişilik öğrenci grubu Marmaris'te tatilde.

İlk defa günübirlik tekne gezisine katıldılar. Ekim ayı başına kadar bu turlarımız aralıklı olarak devam edecek." dedi.



