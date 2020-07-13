Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerinin alındığı sosyal mesafeli halk plajlarına akın ediyor.

Muğla Marmaris'te plaja giden vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu, 3 Nisan'da sahil yürüyüş yolları ve plajlara girişlere kısıtlama getirdi. Yeni normal hayata geçilmesi ile birlikte geçtiğimiz ay plajlar, sosyal mesafe ve maske şartı ile tekrar açıldı.

41 DERECEDE DENİZ KEYFİ

Sıcak havanın artması ile vatandaşlar da plajları doldurdu. Atatürk Caddesi'nde bulunan 4,5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajında sosyal mesafeye uyarak denize girenler, bol bol yüzüp güneşlenmenin keyfini çıkardı. 41 dereceyi bulan sıcak havada plajda deniz keyfi yapanlar, drone ile görüntülendi.

Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor ViDEO

SIK SIK UYARI YAPILIYOR

Mavi bayraklı halk plajında şemsiyelerin kurallara uygun konulduğu ve Marmarislilerin yoğunluğa rağmen sosyal mesafeyi koruduğu havadan çekimle görüldü. Zabıta ekipleri, plajda dolaşıp aralıklarla megafonla sosyal mesafe kuralına uyulması ve plaja çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulunmasının etkili olduğu görüldü.













