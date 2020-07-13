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    Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor

    Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerinin alındığı sosyal mesafeli halk plajlarına akın ediyor.
    • DHA
    • 13.07.2020 - 09:15
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    Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor

    Muğla Marmaris'te plaja giden vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor.

    Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu, 3 Nisan'da sahil yürüyüş yolları ve plajlara girişlere kısıtlama getirdi. Yeni normal hayata geçilmesi ile birlikte geçtiğimiz ay plajlar, sosyal mesafe ve maske şartı ile tekrar açıldı.

    41 DERECEDE DENİZ KEYFİ

    Sıcak havanın artması ile vatandaşlar da plajları doldurdu. Atatürk Caddesi'nde bulunan 4,5 kilometrelik mavi bayraklı halk plajında sosyal mesafeye uyarak denize girenler, bol bol yüzüp güneşlenmenin keyfini çıkardı. 41 dereceyi bulan sıcak havada plajda deniz keyfi yapanlar, drone ile görüntülendi.

    Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor ViDEO

    SIK SIK UYARI YAPILIYOR

    Mavi bayraklı halk plajında şemsiyelerin kurallara uygun konulduğu ve Marmarislilerin yoğunluğa rağmen sosyal mesafeyi koruduğu havadan çekimle görüldü. Zabıta ekipleri, plajda dolaşıp aralıklarla megafonla sosyal mesafe kuralına uyulması ve plaja çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulunmasının etkili olduğu görüldü.

    Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor #1

    Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor #2

    Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor #3

    Marmaris'te halk, sosyal mesafeli deniz keyfi sürüyor #4

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