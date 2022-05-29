Petrol
115.32
1.01%
Euro
17.4088
-0.86%
Dolar
16.1911
-0.96%
Altın
964.88
-0.79%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
478.209
0.95%
BTXN Coin
12.64
-0.23%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Marmaris'te havalar ısındı, plajlar doldu

    Muğla’nın gözde turistik ilçesi Marmaris’te hava sıcaklıklarının yükselmesi ile plajlar oldu. Yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.
    • 29.05.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 14:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te havalar ısındı, plajlar doldu

    Uzun bir kış dönemini geride bırakan Türkiye'de havalar ısındı. En gözde ve turistik yerlerden olan Muğla'nın Marmaris ilçesi, tatilcilerle dolmaya başladı.

    Marmaris'te hava sıcaklıklarının artması ile yerli ve yabancı turistler, plajlara ve havuzlara akın etti.

    İlkbahar mevsiminin son günlerinde sokak termometrelerinin 40 dereceyi göstermesi ise yaz aylarının çok sıcak geçeceğinin sinyalini verdi.

    "Deniz ve tatil sezonu açıldı"

    Otellerin havuz başlarında ve plajlarda serinleyen yerli ve yabancı turistler, denize girmek için genellikle sabah erken saatleri ya da öğleden sonrayı tercih ediyor.

    İHA'nın haberine göre, turizmci Nurşen Kızıl, "Pandeminin sona ermesi, hava sıcaklıklarının artması insanları plajlara getirdi hem deniz hem de tatil sezonu açılmış oldu.

    Bizler Marmaris olarak hazırız. Haziran ayı itibari ile otellerde tam doluluk bekliyoruz." dedi.

    Marmaris te havalar ısındı, plajlar doldu #1

    Marmaris te havalar ısındı, plajlar doldu #2

    Marmaris te havalar ısındı, plajlar doldu #3

    Marmaris te havalar ısındı, plajlar doldu #4

    Marmaris te havalar ısındı, plajlar doldu #5


    İlginizi Çekebilir

    Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza anı
    3. Sayfa

    Sakarya’da 2 kişinin öldüğü kaza anı

    Bursa'da motosikleti çalınan kadından hırsızlara nazik davet
    3. Sayfa

    Bursa'da motosikleti çalınan kadından hırsızlara nazik davet

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Görüş Bildir