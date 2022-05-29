Marmaris'te havalar ısındı, plajlar doldu

Muğla’nın gözde turistik ilçesi Marmaris’te hava sıcaklıklarının yükselmesi ile plajlar oldu. Yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Uzun bir kış dönemini geride bırakan Türkiye'de havalar ısındı. En gözde ve turistik yerlerden olan Muğla'nın Marmaris ilçesi, tatilcilerle dolmaya başladı.

Marmaris'te hava sıcaklıklarının artması ile yerli ve yabancı turistler, plajlara ve havuzlara akın etti.

İlkbahar mevsiminin son günlerinde sokak termometrelerinin 40 dereceyi göstermesi ise yaz aylarının çok sıcak geçeceğinin sinyalini verdi.

"Deniz ve tatil sezonu açıldı"

Otellerin havuz başlarında ve plajlarda serinleyen yerli ve yabancı turistler, denize girmek için genellikle sabah erken saatleri ya da öğleden sonrayı tercih ediyor.

İHA'nın haberine göre, turizmci Nurşen Kızıl, "Pandeminin sona ermesi, hava sıcaklıklarının artması insanları plajlara getirdi hem deniz hem de tatil sezonu açılmış oldu.

Bizler Marmaris olarak hazırız. Haziran ayı itibari ile otellerde tam doluluk bekliyoruz." dedi.