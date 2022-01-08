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Marmaris'te metrekareye 62 kg yağış düştü

Marmaris'te metrekareye 62 kg yağış düştü

Marmaris'te, sabah başlayıp aralıklarla öğleden sonraya kadar devam eden şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Evlerin bahçeleri su altında kalırken, kaya parçaları da karayoluna düştü.