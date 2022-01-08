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- Marmaris'te metrekareye 62 kg yağış düştü
Marmaris'te metrekareye 62 kg yağış düştü
- DHA
- 08.01.2022 - 17:52
- Güncelleme : 08.01.2022 - 17:57
Muğla Marmaris'te günün ağarmasıyla başlayan kuvvetli yağmur, öğleden sonraya kadar aralıklarla devam etti.
ÇAMURLU SU TAŞKINLARA NEDEN OLDU
İlçeye 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan ormanların çıplak dağ eteklerinden inen çamurlu su, taşkınlara neden oldu.
7 evin bahçesini çamurlu su bastı. Asparan mevkisi ve Turunç kara yoluna dağ eteklerinden kaya parçaları düştü.
BOŞ ARI KOVANLARI ZARAR GÖRDÜ
Karayolları ekipleri ve trafik polisleri, yola düşen küçük parçaları kaldırıp, trafiğin akışını kontrollü sağladı. Evlerin bahçesindeki 30 boş arı kovanı da hasar gördü.
Marmaris'te metrekareye 62 kg yağış düştü VİDEO
YOLLAR TAZYİKLİ SUYLA TEMİZLENDİ
Marmaris Belediye Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluk yaşanan alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Rögar kapakları açılarak suların akışı sağlandı, çamurla kahverengiye dönen yollar, tazyikli suyla temizlendi.
Evlerin bahçelerini basan sular da tahliye edildi. Dağlardan inen çamurlu su nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde denizin rengi, kahverengiye döndü.
METREKAREYE 62 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 06.00 ile 14.00 saatleri arasında metrekareye 62 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
İlçede gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle İçmeler Mahallesi'nde su taşkınları yaşandı. Birçok evin bahçesini su bastı. Dere kenarlarında yollarda küçük göçükler meydana geldi.
İçmeler Plajı'nda denizin rengi derelerden gelen yağmur suları nedeniyle kahverengiye dönüştü.
KAYA PARÇALARI YOLA DÖKÜLDÜ
Datça, Bozburun, Turunç, Selimiye kara yolunda küçük kaya parçaları yola düştü. Karayolları ve trafik ekipleri yola dökülen kaya parçalarını kaldırarak trafiğin akışını sağladı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Belediye ve itfaiye ekipleri olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma yapıyor.