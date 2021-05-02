Marmaris'te villa fiyatları, Avrupa'yla yarışıyor

Büyükşehirde yaşayan vatandaşlar, salgın döneminde daha kırsal bölgelere yönelmeye başladı. Marmaris'teki fiyatların, Fransa ve İspanya seviyesine ulaştığı belirtildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle büyükşehirleri terk etmek isteyenler, müstakil ev ve villara yöneldi.

Muğla'nın dünyaca ünlü Marmaris ve Datça gibi ilçelerinin kırsal mahallelerindeki önü deniz arkası ormanlık alanların bulunduğu araziler ile bahçeli villalara talep arttı.

Yüksek talep ve özel villaların az olması nedeniyle fiyatlar, İspanya ile Fransa'nın dünyaca ünlü turizm şehirleri ile yarışır duruma geldi.

MARMARİS'E YOĞUN TALEP

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Diyarbakır gibi kentlerde yaşayanlar, emlakçıları arayarak bilgi almaya başladı.

En fazla talep ise Marmaris'in kırsalında bulunan turistik Selimiye, Orhaniye, Bozburun, Söğüt ve Hisarönü mahalleri gördü.

Marmaris'te villa fiyatları, Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor VİDEO

İSPANYA VE FRANSA İLE YARIŞIYOR

SİT alanları ile çevrili ilçede arazinin az olması ve müstakil villaların kısıtlılığı fiyatları artırdı.

İspanya'nın dünyaca ünlü Barselona şehrinde müstakil villalar 1.5 milyon ile 8 milyon lira, Fransa'nın Cannes şehrinde 1.5 milyon ile 15 milyon lira arasında satışa sunuluyor.

Marmaris'in kırsal turistik mahallerinde 400 metreakre bahçesi bulunan 3+1 müstakil villalar 1 milyon 750 bin ile 6 milyon lira arasında değişen fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

"TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle son bir yılda villalara talebin artığını söyleyen emlakçı Zülfikar Soyvural, "Marmaris, Datça ilçe ile kırsallarında 2 bin, 2 bin 500 civarında site içinde veya müstakil villa bulunmakta. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki varlıklı kişiler, önü deniz arkası orman müstakil villalara talebi artırdı. Koronavirüs salgınından dolayı izole olmak isteyenler ve kısıtlamalarda huzurlu geçirmek isteyenler özellikle Marmaris'in deniz kıyısı kırsal mahallerinde müstakil ev ve bahçeli villalara talebi artırdı.

"1 MİLYON 750 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Satılık villanın kısıtlı olması ve talebin fazla olmasıyla fiyatlar da arttı. Bahçesiyle birlikte 400 metrekare bir villa 1 milyon 750 bin liradan başlıyor. 5 milyona kadar çıkıyor. Bankaların cazip konut kredileri bir nebze olsun faydalı oldu ama bu villaları genelde maddi imkanları iyi olan aileler tercih ediyor. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden bizleri çok arayan ve özellikleri soranlar çok oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz." dedi.