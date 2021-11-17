Marmaris'te yanan 710 bin metreküp ağaç kesildi

Orman yangınlarında zarar gören ağaçlarla ilgili yürütülen çalışmada bin 500 hektar alanda 710 bin metreküp ağacın kesildiği, 220 bin metreküpünün ihale edilerek satıldığı belirtildi.

Muğla Marmaris'in İçmeler kara yolundaki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, kuru otların tutuşması ve tepelerde şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye, Bayır, Hisarönü, Turgut ve Turunç mahallelerindeki ormanlarda kozalakların patlayıp fırlamasıyla yangın büyüdü.

YANGIN 9 GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Havadan ve karadan 6 kırsal mahalledeki çalışmalarla 9'uncu günde alevler söndürüldü.

Yangının söndürülmesinden 14 gün sonra Orman Genel Müdürlüğü, yanan sahalarda uzman ekiplerle hasar tespit çalışması yaptı. Tespit sonrası zarar görmüş ağaçların kesimi için ihale yapıldı.

AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI GEREKEN ALANLAR TESPİT EDİLDİ

İhaleyi alan firmaların Muğla'nın Dalaman ve Köyceğiz ilçeleriyle Adana, Hatay, Osmaniye, Zonguldak, Giresun ve Gümüşhane'den gelen kesim ekipleri, Marmaris'in kırsal İçmeler, Bayır ve Osmaniye ile Turunç Mahallesi Asparan mevkisinde kesim işlerine başladı. 13 bin 650 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası yapılan incelemelerde, 9 bin 52 hektarda ağaç kesimi yapılması gerektiği tespit edildi.

Kalan 4 bin 598 hektar alanda kısmen zarar gören kızılçam ağaçları kendi doğal haline bırakılarak gençleştirme çalışması başlatıldı. 120 işçi, günlük ortalama 150 ağaç kesip ayıklayıp temizliyor. İşçiler 94 günde, yaklaşık 1 500 hektar alanda zarar gören ağaçların kesimini tamamladı. Kesilen ağaçlardan elde edilen tomruklar, açılan dağ yollarıyla kara yolları kenarlarında istiflendi. Osmaniye ile Bayır kara yolu kenarlarında yaklaşık 5 kilometrelik kesim istiflenmiş tomruklarla doldu. Kara yolu kenarında istiflenen ağaçlar sınıflandırılarak gelen kamyonlara iş makineleriyle yüklenip götürülüyor.

"DALINDA YEŞİL OLAN AĞAÇLARI KESMİYORUZ"

Muğla'nın Dalaman ilçesinden gelerek yanan alanlarda kesim ve temizleme işi yapan Bayram Aşkın, "Osmaniye ve Bayır Mahallesi arasında kesim işlemleri yapıyoruz. Kesim yapılan tomruklar sınıflandırılarak araçlara yükleniyor. 2 hektarlık bir alanda kesim ve temizleme yaptık. 4 hektarlık bir alan kaldı. Alan çok dağlık ve zor koşullara sahip olduğu için kesim işlemleri sıkıntılı. Dalında yeşil olan ağaçların hepsi bırakılıyor. Kesinlikle yeşil olan ağaçları kesmiyoruz. Zaten orman yetkilileri sürekli denetliyor." dedi.

"MART SONUNA KADAR KESİM VE TEMİZLEME DEVAM EDECEK"

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Bugüne kadar yüklenici firmalar 1500 hektar alanda zarar görmüş kızılçam ağaçlarını kesti ve temizledi. 1500 hektarda 710 bin metreküp ağaç kesildi. Bu ağaçlar tomruk ve lifli olarak sınıflandırıldı. Bunun 220 bin metreküplük bölümü ihale edilerek, yerinde çeşitli firmalara satıldı. Kalan 490 bin metreküplük bölümü ise Muğla Orman Bölge Müdürlüğü toplama alanlarında muhafaza altına alındı. Önümüzdeki mart ayı sonuna kadar kesim işlemleri devam edecektir. Hava şartları ve sarp dağlık alanların çok olması nedeniyle kesimle temizleme işlemleri uzun sürmektedir." dedi.

50 BİN FİDAN DİKİLDİ

Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçisi Görkem Hasdemir (34) ile ekiplere gönüllü olarak su taşırken yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in (25) anısına yanan alanlardan 100 hektarlık bölümde, geçen 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Günü'nde 50 bin fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturulmuştu.





















