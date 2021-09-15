Marmaris'te yanan ormanlar yeniden yeşeriyor

Çıkan ormanlarının ardından zarar gören yaklaşık 60 bin hektarlık alanda yeniden yeşeren fidanlar, Bakan Yardımcısı Emin Birpınar tarafından paylaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günler süren yangınların ardından 60 bin hektara yakın alan, küle döndü.

Zarar gören oksijen deposu ormanlara karşı umutlar tükenirken, doğanın kendi kendini yenilemesi görenleri sevindirdi.

Yanan ağaçların arasından çıkan yeşil fidanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar tarafından paylaşıldı.

MARMARİS'İN SON HALİ YAYINLANDI

Ülkenin birçok noktasında çıkan çeşitli orman yangınlarının ardından Bakanlık her ilde çalışmalara itinayla yürütürken, Bakan Yardımcısı Birpınar da Marmaris'le ilgili son gelişmeleri fotoğraflarla gösterdi.

"HAYAT YENİDEN BAŞLIYOR"

Twitter hesabından paylaşım yapan Birpınar, "Hayat yeniden başlıyor." notuyla yayınladığı fidan fotoğraflarını kamuoyuna sundu.