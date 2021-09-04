Marmaris'te yangında zarar gören ağaçlar kesiliyor

9 gün süren orman yangınında zarar gören ağaçların kesimi sürüyor. 9 bin 100 hektarlık alanda zarar gören ağaçların kesiminin ise 6-7 ay süreceği bildirildi. Kesimin ardından fidan dikimi başlayacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler yolu Armutalan Mahallesi'nde çıkan yangın 9 gün sürmüş, havadan ve karadan müdahele ile söndürülmüştü.

Yangında 13 bin 650 hektar alan zarar görürken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucu zarar gören ağaçların kesimine başlanırken, bu işlemin bütün kış devam edeceği belirtildi.

Ağaçarın kesimi için Adana, Hatay, Osmaniye şehirlerinden ekipler geldi.

"HATAYDAN GELDİK"

Kesim çalışmalarını yürüten ekip başı Ömer Ali Kazali, "10 gün önce ihale alarak Hatay'dan buraya geldik. Sabah 06.00'da başlayıp 19.00'a kadar çalışıyoruz. Günlük 150-200 ağaç kesiyoruz.

12 bin metre alanın temizlenmesi 6-7 ay sürer. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, bir an önce buraları temizleyip fidanları dikerek yeşilliğe çevireceğiz." dedi.

"1 YILLIK ÇALIŞMAYI 6-7 AYDA BİTİRECEĞİZ"

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ise "1 yıllık temizleme çalışmasını 6-7 ayda bitirme hedefimiz var. Kış boyunca zarar görmüş ağaçlar kesilecektir ve ardından hızlıca fidan dikimi ve tohumlama yapılacaktır.

Sarp ve yüksek alanlarda ise doğayı kendi haline bırakacağız ve havadan tohumlama işlemleri yapılacaktır." ifadelerini kullandı.