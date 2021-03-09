Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı çiftin önce randevusunu aldı, ardından ekip otosu ile aşıya götürdü.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis ekipleri Armutalan Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Selahattin Tezcan ve 74 yaşındaki Fahriye Tezcan’ın çiftinin aşılarını henüz yaptıramadıklarını öğrendi.

Bunun üzerine polis ekipleri hemen sağlık ocağından randevu aldı.

Ekipler çiftin evine giderek, kendilerinin aşılarını yaptırmak için geldiklerini belirtti.

AŞILARI YAPILDI

Yaşlı çiftin hazırlanıp evden çıkmasına yardımcı olan polisler ekip aracı ile sağlık ocağına götürüp aşılarını yaptırdı.

POLİS OTOSUYLA EVLERİNE BIRAKILDI

Bir saat gözlem altında kalan Tezcan çifti herhangi bir reaksiyon gelişmeyince tekrar ekip otosu ile tarafından evlerine götürüldü.

Tezcan çifti kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

Marmaris'te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü VİDEO