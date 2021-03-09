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    Marmaris'te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı çiftin önce randevusunu aldı, ardından ekip otosu ile aşıya götürdü.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 11:08
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    Marmaris'te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis ekipleri Armutalan Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Selahattin Tezcan ve 74 yaşındaki Fahriye Tezcan’ın çiftinin aşılarını henüz yaptıramadıklarını öğrendi.

    Bunun üzerine polis ekipleri hemen sağlık ocağından randevu aldı.

    Ekipler çiftin evine giderek, kendilerinin aşılarını yaptırmak için geldiklerini belirtti.

    AŞILARI YAPILDI

    Yaşlı çiftin hazırlanıp evden çıkmasına yardımcı olan polisler ekip aracı ile sağlık ocağına götürüp aşılarını yaptırdı.

    Marmaris te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü #1

    POLİS OTOSUYLA EVLERİNE BIRAKILDI

    Bir saat gözlem altında kalan Tezcan çifti herhangi bir reaksiyon gelişmeyince tekrar ekip otosu ile tarafından evlerine götürüldü.

    Tezcan çifti kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

    Marmaris'te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü VİDEO

    Marmaris te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü #2

    Marmaris te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü #3

    Marmaris te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü #4

    Marmaris te yaşlı çifti aşıya polisler götürdü #5

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