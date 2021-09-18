Marmaris’te yaz bitmedi

Eylül ayının ortalarına rağmen yaz mevsiminin etkisini sürdürdüğü ilçede otellerin ve sahillerin doluluğu havadan görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rus ve yerli turistlerin ve yaşayan vatandaşların hala denize giriyor olması turistik ilçeye yurt içi ve yurt dışından tatil tercihlerini arttırıyor.

Sonbahar mevsimine rağmen tatil beldelerinin gözdesi Marmaris yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Pandemi süresince turiste hasret kalan esnaf ise durumdan oldukça memnun. Kasım aylarına kadar ilçede yoğunluğun sürmesi bekleniyor.

Marmaris’te yaz devam ediyor VİDEO

"CENNET GİBİ BİR YER"

İstanbul’dan oğlu ile tatile gelen Nilüfer Dirioğlu, "Pandemi sürecinde tatile çıkamamıştık rezervasyonlarımızı da iptal etmedik. Burası çok güzel çok sıcak hatta plajda güneşlenecek yer bulamadık. Cennet gibi bir yer harika, çok sevdik burayı " diye konuştu.

"DÜNYANIN EN GÜZEL YERLERİNDEN"

Murat Kelleci ise, "Yılın belli zamanlarında Marmaris’te oluyorum. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Kasım ortasına kadar denize girilebiliyor’’ dedi.

İlçeye yoğun ilgi gösteren Rus turistler de Marmaris’i ve denizi çok sevdiklerini sıkça belirtiyor.

























