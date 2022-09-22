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    Marmaris'teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi

    Yeniden orman yangınıyla gündeme gelen bölgede, geçtiğimiz yıl yaşanan ve 9 günün sonunda söndürülen orman yangınında, 9 bin 52 hektarlık alanın yeniden yeşerdiği görüldü.
    • 22.09.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:02
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    Marmaris'teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını bölgesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor.

    Türkiye'nin seferber olduğu yangın, 9 günün sonunda kontrol altına alındı.

    Geçen zamanın ardından yangında zarar gören 9 bin 52 hektarlık alan, yeniden yeşermeye başladı.

    Zarar gören ağaçlar kesildi

    Bölgede yeşillendirme çalışmaları kapsamında hem küle dönen hem de zarar gören ağaçlar, kesilerek sahadan çıkarıldı.

    Marmaris'teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi VİDEO

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #1

    300 bini aşkın fidan dikildi

    Devam eden kesim işleriyle birlikte toprak hazırlığı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

    İnsan eli değmeden toprağa saçılan tohumlar da fidana dönüşmeye başladı. Öte yandan 300 bini aşkın fidan da toprakla buluşturuldu.

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #2

    Fidanlar yağışların etkisiyle büyüyecek

    DHA'nın aktarımına göre; çevredeki köylüler, yanıp küle dönen alanlarda fidanların bu kış gelecek yağışların ardından daha fazla büyüyeceğini dile getirdi.

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #3

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #4

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #5

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #6

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #7

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #8

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #9

    Marmaris teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi #10


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