Marmaris'teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi

Marmaris'teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi

Yeniden orman yangınıyla gündeme gelen bölgede, geçtiğimiz yıl yaşanan ve 9 günün sonunda söndürülen orman yangınında, 9 bin 52 hektarlık alanın yeniden yeşerdiği görüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını bölgesinden güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin seferber olduğu yangın, 9 günün sonunda kontrol altına alındı.

Geçen zamanın ardından yangında zarar gören 9 bin 52 hektarlık alan, yeniden yeşermeye başladı.

Zarar gören ağaçlar kesildi

Bölgede yeşillendirme çalışmaları kapsamında hem küle dönen hem de zarar gören ağaçlar, kesilerek sahadan çıkarıldı.

Marmaris'teki orman yangınında 9 bin hektarlık alan yeşerdi VİDEO

300 bini aşkın fidan dikildi

Devam eden kesim işleriyle birlikte toprak hazırlığı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

İnsan eli değmeden toprağa saçılan tohumlar da fidana dönüşmeye başladı. Öte yandan 300 bini aşkın fidan da toprakla buluşturuldu.

Fidanlar yağışların etkisiyle büyüyecek

DHA'nın aktarımına göre; çevredeki köylüler, yanıp küle dönen alanlarda fidanların bu kış gelecek yağışların ardından daha fazla büyüyeceğini dile getirdi.





























