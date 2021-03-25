Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı mı? 1000 TL pandemi destek başvuru sonuç sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayı sosyal yardım desteği ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım parası veriyor.

Mart ayı 1000 TL pandemi destek ödemelerinin başlayıp başlamadığı merak ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar arama motorları üzerinden ''Mart ayı sosyal yardım desteği başladı mı? 1000 TL pandemi destek başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?' sorularına yanıt arıyor.

İlk iki faz ödemelerinin sona ermesinin ardından gözler üçüncü faz ödemelerinin başvuru sonuçlarına çevrilmişti.

Peki, Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri başladı mı? 1000 TL pandemi destek ödemesi başvuru sonuçları sorgulama..

MART AYI SOSYAL YARDIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi Twitter hesabı üzerinden Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını belirtti.

Bakan Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine 274 milyon TL’den fazla ödeme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin 355 lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "1929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin 64 lira 78 kuruş destekte bulunacağız.” dedi.

Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini aktardı.

1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA



