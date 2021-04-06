Mart ayında yağışlar yüzde 33 arttı

Geçen ay en fazla yağış Rize'de, en az yağış Şanlıurfa'da kaydedildi.

Yağışlar sonbahar ve kış aylarında azalırken, ilkbaharda yeniden artışa geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışları, normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

Yağışlarda normaline göre yüzde 33, Mart 2020'ye göre yüzde 9 artış meydana geldi.

YÜZDE 80'DEN FAZLA ARTIŞ

Yağışlar, Muğla, Antalya ve Kırklareli'nin batı kesimleri, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde normallerine göre yüzde 20'den fazla azaldı.

Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, İzmir'in doğusu, Manisa, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Ağrı ve Erzurum çevreleri ile Van Gölü'nün güneyi ise yağışlarda normaline göre yüzde 80'den fazla artış gösteren yerler oldu.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'DE

Yağışlı gün sayıları Muğla, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde 10 günün altında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz sahil kesiminde yer yer 20 günün üzerinde gerçekleşti.

Mart ayında en fazla yağış metrekareye 190 milimetre ile Rize'de, en az yağış 48 milimetre ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma ise yüzde 33 ile Mardin'de oldu.

MARMARA, EGE VE AKDENİZ'LE İLGİLİ RAPOR

Meteoroloji'ye göre, Marmara Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 30, Mart 2020'ye göre yüzde 94 arttı.

Ege Bölgesi'nde de yağışlarda normaline göre yüzde 26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artış görüldü.

Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nde de normaline göre yüzde 20, geçen yılın mart ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.

DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞLAR AZALDI

İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 52, 2020 yılı Mart ayı yağışlarına göre yüzde 55 artış kaydetti.

Karadeniz Bölgesi ise yağışların normaline göre yüzde 63, geçen yılın mart ayına göre yüzde 82 arttığı bölge olarak öne çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 34 artarken, Mart 2020'ye göre yüzde 22 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar, normaline göre yüzde 14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 azalış gösterdi.