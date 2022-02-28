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Mart kapıdan baktıracak! İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte tarihi...

Mart kapıdan baktıracak! İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte tarihi...

Günlerdir soğuk havanın etkisinde olan İstanbul, yeniden beyaza bürünecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak? İşte meteorolojiden kar ile ilgili son haberler...