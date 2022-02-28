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    Mart kapıdan baktıracak! İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte tarihi...

    Günlerdir soğuk havanın etkisinde olan İstanbul, yeniden beyaza bürünecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman, hangi gün yağacak? İşte meteorolojiden kar ile ilgili son haberler...
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 15:10
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    Mart kapıdan baktıracak! İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte tarihi...

    İstanbul'da geçtiğimiz ay etkili olan kar yağışı, kısa sürede etkisi kaybetmişti.

    İstanbullular kısa süren kar yağışının ardından mevsim normallerinin üzerine dönse de, soğuk hava yeniden etkisini gösterdi.

    Cemre'nin de düşmesiyle baharın gelmesi beklenirken, hava durumu vatandaşları şaşırttı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika tahminlere göre önümüzde hafta İstanbul'da hava sıcaklarında yaşanacak düşüşle beraber kar yağışı başlayacak.

    Vatandaşlar tekrar kar yağacak mı sorusunu araştırırken, Meteoroloji tarihi de duyurdu. Vatandaşlar bu sene adeta " Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimini yaşayacak

    Peki İstanbul'a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte Meteoroloji'den açıklamalar..

    İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

    Meteoroloji'nin açıkladığı verilerde, yurdun büyük bir kesiminde kar ve yağmur yağışı olacağı yer aldı.

    2 Mart Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık ve kar yağışlı havanın gün boyu etkili olmasına yönelik tahmin yürütüldü. Kente 3 Mart Perşembe günü ise yağmurlu havanın hakim olması bekleniyor.

    Mart kapıdan baktıracak! İstanbul a ne zaman, hangi gün kar yağacak? İşte tarihi... #1


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