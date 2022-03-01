Marteniçka bilekliği ne görünce çıkarılır

Mart ayında takılan ve kırmızı beyaz yün iplikten yapılan Marteniçka bilekliğinin şans, uğur ve bereket getirdiğine inanılıyor. Peki Marteniçka ne zaman, ne görünce çıkarılır?

1 Mart ile beraber baharın karşılandığı gelenekte, 'Baba Marta' kültürünü yansıtan kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, tezgahlarda yerini aldı.

Bileklikte kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil ediyor.

Yalnız hediye olarak kabul edilmesi gerektiğine inanılan Marteniçka, aslında yüzyıllardır süregelen bir Bulgar geleneği.

Baharın ilk ayı olan Mart'ı simgelemesi nedeniyle bolluk ve bereket getireceğine inanılan Marteniçka bileklikleri, bir rütel doğrultusunda bilekten çıkartılıyor.

Peki Marteniçka bilekliği ne zaman, ne görünce çıkarılmalı? İşte merak edilen o sorusunun yanıtı.

MARTENİÇKA NE GÖRÜNCE ÇIKARILIR

bileklikler kırlangıç veya leylekler görüldüğünde çıkarılır ve bahar açmış bir ağaca veya çiçeğe bağlanır. Böylece dileklerinin kabul olunacağına inanılır.