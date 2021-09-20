Masanız şenlensin: Çiçek soğan tarifi

Son günlerin favori tarifi çiçek şeklinde soğan kızartması, damaklarınızı şenlendirecek. İşte soğan çiçeği tarifi ve malzemeleri...

Restoranların yeni favori lezzeti: Çiçek açan soğanlar...

Altın sarısı rengi, çıtır görüntüsü ve eşşiz lezzetiyle sofraların yeni misafiri çiçek soğan tarifi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir aperatif.

Baharatlanmış, kıtır kaplanmış ve daha sonra derin yağda kızartılmış havalandırılmış bir soğan için ihtiyacınız olanlar oldukça basit.

Soğan çiçeği yapmak isteyenler, "Çiçek soğan nasıl yapılır, soğan çiçeği malzemeleri nelerdir?" araştırıyor.

İşte çiçek soğan yapılışı ve gereken malzemeler...

ÇİÇEK SOĞAN MALZEMELERİ

3 büyük tatlı soğan

3 su bardağı un

1 çay kaşığı kırmızı biber

1/2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı sarımsak tuzu

1/2 çay kaşığı kimyon

1/4 çay kaşığı biber

3 yumurta

1 su bardağı süt

Kızartmalık yağ

ÇİÇEK SOĞAN TARİFİ

Soğanın tepe kısımlarını keserek başlayın, ardından soğanın dış kabuğunu soyun.

Soğanı kesik tarafı aşağı gelecek şekilde yerleştirin. Kökten başlayarak , tahtaya kadar aşağı doğru bir kesim yapın . Bıçağınızın soğanın ortasını kesmesine dikkat edin. Tüm kesimleriniz ortada buluşmalıdır.

Soğanın etrafında dört eşit aralıklı kesim yapmak için tekrarlayın. Ardından 8 parça olması için bir kez daha kesin.

Kestiğiniz soğanı tahtanın üzerine hafifçe atın ve parçaların çiçek gibi açılmasını sağlayın. Diğer yanda kuru malzemeleri karıştırın. Yumurta ve sütü de birlikte ayrı bir kapta çırpın.

Açılan soğanı kurulayıp önce unlu sonra yumurtalı sonra tekrar unlu karışıma bulayın. Buladığınız malzemelerin soğan parçaları arasına güzelce girdiğinden emin olun.

Güzelce kapladığınız soğanı bir kevgir yardımıyla yağa alın ve tencerenin ortasında tutarak kızartın.

Kızaran soğanı yağdan alıp kağıt havlunun üzerinde fazla yağını çektirin. Aynı yöntemle istediğiniz adette çiçek soğan yapabilirsiniz. Afiyet olsun!