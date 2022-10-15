MASERATİ KİME ÇIKTI? Magnum çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Magnum Maserati çekilişi sonuçları..

Magnum Maserati Ghibli'nin sahibini bulacağı çekiliş bugün yapıldı.Maserati'nin sahibi belli oldu.Peki arabayı kim kazandı? İşte cevabı..

Uzun süredir merakla beklenen 2022 Magnum Maserati çekilişi bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi. Maserati Ghibli Hybrid GT 2021 Model arabayı kazanmak için milyonlarca kişi çekilişe katıldı.

Magnum çekilişine katılan 15 milyon 201 bin 686 kişi Maserati'nin sahibi olmak için şansını denedi. Magnum çekiliş sonuçlarına göre asil ve yedek talihli belli oldu.

Magnum resmi internet sitesindende açıklanan sonuçlara göre Maserati'yi kazanan asil talihli ve yedek talihli belli oldu.Peki aracı kazanan kişinin ismi ne? İşte Magnum çekiliş sonucuna göre Maserati kazanan o isim..

Magnum çekilişi sonuçları

Magnum çekiliş sonuçlarına göre 9264984 numaralı Burak Fidan isimli asil talihli aracın sahibi oldu.Çekiliş sonucuna göre yedek talihli ise Selahattin Acar isimli vatandaş oldu.