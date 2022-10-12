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- MASERATİ'Yİ KİM KAZANDI? 2022 Magnum çekiliş sonuçları! 12 Ekim Magnum Ghibli çekilişi..
MASERATİ'Yİ KİM KAZANDI? 2022 Magnum çekiliş sonuçları! 12 Ekim Magnum Ghibli çekilişi..
- 12.10.2022 - 10:18
Magnum çubuklarından çıkan şifreler ile Maserati çekilişine katılanlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.
Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı, sonuçlar belli oldu mu sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Magnum Maserati çekiliş sonuçları isim listesi hakkında aramalar hız kazandı. Çekilişe katılan vatandaşlar sonuçların ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor.
Magnum kampanyası 30 Eylül 2022 saat 23.59 itibariyle sona erdi.Peki çekiliş ne zaman yapılacak?
Magnum Maserati çekilişi ne zaman yapılacak?
Magnum çekiliş, 12.10.2022 tarihinde saat 11.00'de U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter eşliğinde yapılacaktır.Çekilişe isteyen herkes katılabilecektir.
Kazananlar 15.10.2022 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde ve Magnum'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak