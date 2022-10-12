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MASERATİ'Yİ KİM KAZANDI? 2022 Magnum çekiliş sonuçları! 12 Ekim Magnum Ghibli çekilişi..

MASERATİ'Yİ KİM KAZANDI? 2022 Magnum çekiliş sonuçları! 12 Ekim Magnum Ghibli çekilişi..

2022 Magnum çekilişine katılan vatandaşlar çekilişin ne zaman yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.İşte o tarihler..