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Maske genelgesi 2022: Marketlere maskesiz girilebilir mi

Maske genelgesi 2022: Marketlere maskesiz girilebilir mi

2 yıldır hayatımızda olan maskeler ile ilgili alınan son kararların akabinde "marketlerde maske takma zorunluluğu bitti mi" merak ediliyor. Peki maskesiz markete girilebilir mi? İşte maske genelgesi.