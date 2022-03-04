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    Maske genelgesi 2022: Marketlere maskesiz girilebilir mi

    2 yıldır hayatımızda olan maskeler ile ilgili alınan son kararların akabinde "marketlerde maske takma zorunluluğu bitti mi" merak ediliyor. Peki maskesiz markete girilebilir mi? İşte maske genelgesi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 16:41
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    Maske genelgesi 2022: Marketlere maskesiz girilebilir mi

    Türkiye'de maske yasakları hakkında yeni kararlar alındı.

    2 yıldır hayatımızda olan maskeler açık ve kapalı alanlarda olmak üzere takılıyordu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık havada maske takma zorunluluğunun olmadığını, kapalı alanlarda ise havalandırmanın yeterli olması şartı arandığını açıkladı.

    Bakan Koca'nın açıklamasının ardından marketlerde maske takma zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmadığı merak ediliyor.

    Markete gidecek olan vatandaşlar, "maskesiz markete girilir mi" sorusuna yanıt arıyor.

    MARKETLERE MASKESİZ GİRİLEBİLİR Mİ 2022

    Fahrettin Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil." ifadelerini kullandı.

    Marketler kapalı alan olduğu için yeterli havalandırmanın olduğu yerlerde marketlerde de maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

    Maske genelgesi 2022: Marketlere maskesiz girilebilir mi #1


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