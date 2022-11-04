Maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları silindi mi? Maske cezaları ne zaman silinecek?

Maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları silindi mi? Maske cezaları ne zaman silinecek?

Pandemi döneminde maske takma zorunluğuna uymayan ve sokağa çıkma yasağını delen vatandaşlara yazılan para cezaları kaldırılıyor. İşte cezaların kaldırılacağı tarih..

Pandemi döneminde maske takmayanlara uygulanan maske cezalarının silineceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Maske takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılan binlerce vatandaşın gözü kulağı cezaların silineceği tarihte.

İnternette sık sık konu hakkında araştırma yapanlar maske cezaları ne zaman silinecek sorusuna yanıt arıyor. Peki cezalar ne zaman silinecek belli oldu mu?

Covid-19 salgını yaşandığı dönemde maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara yazılan maske cezaları hakkında hareketli günler yaşanıyor. Maske cezalarının silinmesine ilişkin teklif Meclis'e sunulmuştu.

Maske cezaları ne zaman silinecek?

3 Kasım 2022 Perşembe günü ilgili maddeyide kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Bu yasa sayesinde pandemi döneminde kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları silinecek. Karar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.