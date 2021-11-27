Atlerlerle koşarken yaptığı röportaj sırasında mikrofon engeliyle karşılaşan muhabir, röportajını büyük bir azimle tamamladı.

TRT arşivlerinde yer alan bir röportaj sosyal medyanın gündeminde.

1993 yılında röportaj için göreve çıkan bir muhabir, İstanbul'dan Ankara'ya koşan 20 masterlı atleti yolda yakaladı.

HEM KOŞTU HEM RÖPORTAJ YAPTI

Muhabir, röportaj yapabilmek için koşusuna devam eden atlerlere eşlik etti.

MİKROFONLA İMTİHAN

Dakikalarca atlerlerle beraber koşan ve onlara sorular yönelten aynı zamanda da duygularını paylaşan muhabir, ara ara ise elindeki mikrofonun kablosuna takıldı.

Buna rağmen pes etmeyerek konuşmaya devam eden muhabir, kendi çabalarıyla kablodan kurtulmayı başardı.

İşte o anlar...

Master atlerle röportaj yapan TRT muhabirinin zor anları

