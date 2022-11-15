MasterChef Buffalo Wings tarifi! Buffalo Wings nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

MasterChef programında yapılan Buffalo Wings yemeği tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Buffalo Wings nasıl yapılır? İşte MasterChef Buffalo Wings tarifi!

MasterChef yarışmasında hazırlanmasının sonrasında izleyiciler tarafından merak edilen "Buffalo Wings tarifi" merak ediliyor. Buffalo Wings, kızarma için gereken birkaç pratik malzemeyle evde de rahatlıkla hazırlanabiliyor. Peki MasterChef Buffalo Wings nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri...

Buffalo Wings malzemeleri neler?

Tavukları kızartmak için:

1 kg. tavuk kanat

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 paket kabartma tozu

Buffalo sosu için:

1 yemek kaşığı bal (ya da toz şeker)

1 çay kaşığı tuz



2 yemek kaşığı tereyağı

½ su bardağı acı sos

Dip sos için malzemeler:

1 tutam kuru fesleğen

1 tutam kuru nane



2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

Buffalo Soslu kanat nasıl yapılır?

İlk olarak mısır nişastası ve kabartma tozunu bir kapta karıştırmalısınız. Ardından tavuk kanatlarını içine ilave ederek, tavukları tamamen kaplayana kadar karıştırmaya devam edin. Hazırladığınız fırını 190 derecede, altlı üstlü ayarda ısıtmalısınız. Kanatları fırın tepsisine dizmelisiniz. Dizdiğiniz kanatları iyice kızarana kadar, yaklaşık 30-40 dakika boyunca pişirmelisiniz.

O esnada sosu hazırlamak için bir sos tenceresinde tereyağını eritmeye devam edin. Üzerine acı sosu, balı ve tuzu ekleyip karıştırarak 3-4 dakika civarı pişirin. Pişen tavukları bir kaseye aldıktan sonra üzerine sosu ekleyin. İyice karıştırın ve sosun her yere eşit şekilde dağılmasına yardımcı olun.

Son olarak yoğurt sosu için tüm malzemeleri bir araya getirip karıştırın. Soslu tavukları yoğurtla ya da dilerseniz çubuk sebzelerle servis edebilirsiniz. Tarifiniz hazır. Afiyet olsun!