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    MasterChef donut nasıl yapılır? Donut tarifi, malzemeleri, püf noktaları!

    MasterChef programında akşam yayınlanacak olan bölümde dokunulmazlık oyununda donut tatlısı dikkat çekti. Donut nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...
    • 15.11.2022 - 11:07
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    MasterChef donut nasıl yapılır? Donut tarifi, malzemeleri, püf noktaları!

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı bu akşam dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıkacak.

    Kırmızı ve mavi takım filmlere ve dizilere konu olmuş tatlıların hangi filmlere ve dizilere ait olduğunu bulmak için yarışacaklar.

    Tüm dünyanın severek yediği donut tatlısı ise programda öne çıkan tatlılardan biri oldu. Peki donut nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

    Donut malzemeleri

    • 1 çay bardağı ılık süt
    • 2 yemek kaşığı toz şeker
    • 1 paket kuru maya
    • 1/2 çay bardağı sıvı yağ
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 tane yumurta

    Üzeri için:

    • Eritilmiş çikolata
    • Şekerleme süsleri

    MasterChef donut nasıl yapılır? Donut tarifi, malzemeleri, püf noktaları! #1

    Donut nasıl yapılır?

    Bir kapta sütü biraz ılıtın. Üzerine maya ve toz şekeri ekleyip karıştırın ve 5 dakika bekletin.

    Derin bir kapta mayalı karışım, sıvı yağ, tuz, su, yumurtayı ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

    Yoğurduğunuz hamuru 1 saat dinlendirin. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla açıp yuvarlak bir aparatla kesin.

    Kızgın yağda iki tarafını kızartın. Kızarttığınız hamurların üzerine eritilmiş çikolata döküp şekerleme süsleriyle süsleyin.

    MasterChef donut nasıl yapılır? Donut tarifi, malzemeleri, püf noktaları! #2

    Püf noktaları

    Hamuru mayalanması için gerekli sürede bekletin. Eğer oda ısınız normal sıcaklığın altındaysa hamurunuzu sararak uzun süre bekletin.

    Hamuru kızarttıktan sonra yağını almayı unutmayın.

    Çok sıcakken çikolataya batırmayın.

    Sadece şekerli yapmak istiyorsanız, ocaktan alıp yağını süzer süzmez şekere bulayın ve sıcakken üst üste koymayın.

    MasterChef donut nasıl yapılır? Donut tarifi, malzemeleri, püf noktaları! #3


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