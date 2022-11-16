MasterChef Elazığ usulü dolanger tatlısı nasıl yapılır? Dolanger tatlısı tarifi!

MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Elazığ lezzetleri yapılacak. Peki Elazığ usulü dolanger tatlısı nasıl yapılır? İşte dolanger tatlısı tarifi...

TV8 ekranlarında yayınan MasterChef Türkiye yarışma programında, mavi ve kırmızı takım arasında mücadele heyecanı devam ediyor.

Takımlar, bu akşam yayınlanacak olan bölümde Elazığ lezzetleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Elazığ yöresine ait yemekler arasında, dolanger tatlısı dikkat çekti. İzleyiciler Elazığ usulü dolanger tatlısını araştırmaya başladı.

Dolanger tatlısı, bir çeşit şerbetli tatlıdır ve Osmanlı mutfağına aittir. İçine antep fıstığı ve ceviz konur. Birçok yörede farklı isimlerle karşımıza çıkar.

Peki Elazığ usulü dolanger tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte dolanger tatlısı tarifi...

Dolanger tatlısı malzemeleri

Yarım su bardağı süt ılık olacak

Yarım su bardağı yoğurt oda ısısında olacak

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta oda ısısında olacak

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Un (tahmini 5- 6 bardak)

İçi için;

2 su bardağı çekilmiş ceviz

Hamuru açmak için;

Mısır nişastası

Üzeri için;

1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 dilim limon

Dolanger tatlısı yapılışı

Öncelikle hamurumuzu yapıyoruz karıştırma kabına yumurtaları kırıyoruz.

Ardından sütü, yoğurdu, sıvı yağ, sirkeyi, tuzu da ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek ekliyoruz unu dikkatli bir şekilde azar azar ekliyoruz ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapıyoruz .

Buzdolabında en az bir saat dinlendiriyoruz.

Dinlenen hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz.

Nişasta döküp oklava ile incecik olana kadar açın.

Üzerine bol kırılmış ceviz içi dökün .

Yufkayı ortadan ikiye kesin oklavaya sarıp büzüştürün.

Bu şekilde tepsiye hamur bitene kadar yapın .

Üstüne ise sıvı yağını hafif ocakta ılıtın ve üstüne her tarafına alacak şekilde fırça veya kaşıkla sürün.

180 dereceli fırında altı üstü kızarana kadar pişirin soğumaya bırakın.

Şerbeti için; Su, şeker ve limon dilimini tencere alın kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 25 dk kadar kaynatın.

Hafif koyulaşmaya başlayınca kıvamını anlamak için 2 yemek kaşığı kadar geniş bir tabağa doldurun soğusun .

Soğuduktan sonra kıvamını kaşığa doldurup kaşıktan tekrar dökünce koyulaşmışsa şerbetimiz olmuş demektir.

Dolanger soğuk şerbeti ise sıcak bir şekilde dolangerin üstüne döküyoruz birgün dinlendikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.