MasterChef kalecik çöreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kalecik çöreği tarifi!

MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde yapılan kalecik çöreği merak konusu oldu. MasterChef kalecik çöreği nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte kalecik çöreği tarifi...

MasterChef Türkiye programı, yarışmacılarıyla ve oyunlarda yaptıkları yemeklerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Dün yayınlanan 100. bölüm Ankara'da çekildi. Yarışmacılar arasında büyük çekişme, izleyicileri ekrana kilitledi.

Yarışmacıların dün yayınlanan bölümde yaptıkları Ankara yöresine ait olan Kalecik çöreği seyirciler tarafından merak konusu oldu.

İster sabah kahvaltıda, ister çay kahve yanında afiyetle yenilen bu çörek için izleyiciler, "Kalecik çöreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kalecik çöreği tarifi nedir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Kalecik çöreği malzemeleri nelerdir?

Hamuru için;

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yumurta

1 paket kuru maya

Alabildiği kadar un

İçi için;

Yarım paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Üzeri için;

Yumurta

Kalecik çöreği tarifi nedir?

İlk önce sıvı malzemeleri ve sonra tüm malzemeleri karıştırıp yumuşak bi hamur elde edene kadar yoğuruyoruz ve 50 dereceye getirdiğimiz fırına hamurumuzu koyup mayalanmaya bırakıyoruz.

Daha sonra mayalanan hamuru yağladığımız tezgahta merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde açıyoruz ve erittiğimiz margarin ve sıvı yağ dan her yerine sürüyoruz.Sonra dövülmüş ceviz den yine her yerine serpiyoruz.

Aynı şekilde bir kat daha hamur açıp üzerine yerleştirip yağ ve ceviz harcından koyuyoruz.

Sonra hamurumuzu kenarlarından kıvırarak rulo yapıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye ister yuvarlak şekilde ister uzun şeritler halinde yerleştirip tepsi mayası için bir kenara koyuyoruz.

Biraz daha mayalanan cevizli çöreklerimizin her yerine gelecek şekilde üstüne yumurta sürüp 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Kalecik çöreğiniz hazır, sıcak servis edebilirsiniz.



