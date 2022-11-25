MasterChef keşkek tarifi! Keşkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Denizli'nin eşsiz lezzeti!

MasterChef Türkiye'de bu akşam Denizli rüzgarı esecek. Birbirinden güzel yöresel yemekler arasında nefis keşkek tarifi merak konusu oldu. İşte keşkek yapılışı ve malzemeleri...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında bu hafta çekişmeli olarak devam ediyor. Yarışmacılar potaya girmemek için kıyasıya yarışıyor.

Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Denizli rüzgarı esecek. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek.

Denizli’de kaybeden takım, sonrasında dokunulmazlık oyunu oynayacak. İki yarışmacı daha potaya girecek.

Denizli’nin eşsiz lezzetlerini merak eden vatandaşlar, bu akşamki bölümü merakla bekliyor. Denizli usulü keşkek tarifi arama motorlarında aranmaya başladı. Peki keşkek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte keşkek tarifi…

Keşkek malzemeleri

Yarım kg (3 su bardağı) buğday

Yarım kg tavuk

2 litre tavuk suyu (Yetmezse ilave etmek için 1-2 bardak kaynar su)

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

Keşkek yapılışı

Buğday bir gün önce akşamdan ıslatılır.

Tavuğu bir tatlı kaşığı tuz ile birlikte tencereye alıp haşlanır. Islatılan buğday suyundan süzülüp büyük bir tencereye alınır.

Pişen tavuklar başka bir kaba alınır suyu ise buğdayların üzerine süzerek ilave edilir. Ocağın orta gözünde orta ateşte kaynayana kadar pişmeye bırakalım.

Kaynadığı andan itibaren ocağı en kısığa alalım. Bu ayarda 4 saat boyunca pişecek. Ara sıra karıştırılır. Buğday suyuna kıvam vermeye başlayınca karıştırma işlemi biraz daha sıklıkla yapılır yoksa dibi tutabilir.

3 saat dolduğunda didiklenmiş tavuk eti eklenir. Yine ara sıra sıklıkla karıştırılır. Bu arada suyunu kontrol edin çok katıysa birazcık kaynar su ekleyin.

4 saatin sonunda bir kaşıkla buğdayı alin elinizle ezin eziliyorsa ocaktan alın ezilmiyorsa biraz daha pişirin.

Ocaktan alır almaz tahta kaşıkla tencerenin kenarına doğru vurarak ezin bu isleme dövme işlemi deniyor. İstediğiniz kıvama gelene kadar dövün.

Sonra bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı eritin hafif kahverengimsi olsun ama yakmayın. Keşkek sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun.