MasterChef konuğu Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında? Su Savaşları Çağlar Demirkapı hakkında...

Bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk olacak olan Çağlar Demirkapı hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, MasterChef konuğu Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

MasterChef Türkiye her akşam birbirinden farklı bölümlerle ekrana gelirken, yarışmaya aldığı konuklar ile adından söz ettiriyor.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın keyifli sunumuyla yayınlanan yarışmada bu akşam, Çağlar Demirkapı konuk olarak yer alacak.

TRT Belgesel kanalında yayınlanan Su Savaşları'ndan tanıdığımız Çağlar Demirkapı'nın MasterChef'e konuk olacak olmasının ardından, hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

Seyirciler, "MasterChef konuğu Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, MasterChef konuğu Çağlar Demirkapı kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...

ÇAĞLAR DEMİRKAPI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında İzmir'de dünyaya gelen Demirkapı, ortaokul eğitiminin ardından İzmir Saint Joseph Fransız Koleji'nde lise eğitimini tamamladı.

Ardından İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde okuyan Demirkapı, Yüksek lisans eğitimini için Florida eyaletindeki Atlantic Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü tercih etti.

Demirkapı, Su Savaşları sayesinde dünyanın birçok bölgesinde temiz suya erişimde problem yaşayan ülkelerde çalışmalar yaptı ve Medya Oscarları Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünün sahibi oldu.

2019 yılında TRT Belgesel kanalında ekranlara gelen 'Su Savaşları' program ile hem dünyada hem de Türkiye'de tanınmaya başlandı.

Çağlar Demirkapı, Su Savaşları belgeseli ile dünyanın farklı kesimlerinde su sıkıntısı çeken bölgelere gitti ve oradaki insanların hayatına dokunarak, suyla buluşma hikayelerini izleyiciyle buluşturdu.