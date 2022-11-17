MasterChef Küfte Bozbaş tarifi! Kars - Iğdır usulü Küfte Bozbaş nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

MasterChef Türkiye'de bu akşam Doğu Anadolu lezzetleri karşımıza çıkacak. Kars ve Iğdır yöresine ait nefis Küfte Bozbaş tarifi merak konusu oldu. İşte Küfte Bozbaş tarifi ve püf noktaları...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında bu hafta çekişmeli olarak devam ediyor. Yarışmacılar potaya girmemek için kıyasıya yarışıyor.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde yöresel lezzetlerle kırmızı ve mavi takım hünerlerini sergileyecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehirle bütünleşmiş yemekler yapılacak. Bu yemekler arasında dikkat çekenlerden bir tanesi de Küfte Bozbaş oldu. Iğdır ve Kars yöresine ait Küfte Bozbaş tarifi izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı.

Peki Küfte Bozbaş nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte damak çatlatan Küfte Bozbaş tarifi...

Küfte Bozbaş malzemeleri

Et suyu için;

3-4 adet kuzu incik

3 adet kuru soğan

200 gram nohut

4 adet patates

4-5 adet erik kurusu

1 yemek kaşığı tuz

Küfteler için;

1 kilogram kıyma (100 gramı kuyruk yağı)

200 gram kuru soğan (ince ince kıyılmış)

100 gram pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı kuru nane

7 adet erik kurusu

Küfte Bozbaş yapılışı

Kuzu incikleri bir tencereye yerleştirip üzerine 2-3 litre su ekleyin ve yüksek ısıda kaynamaya bırakın. Kaynamak üzereyken etin köpüğünü mutlaka alın.

Ardından 3 adet soğanı ekleyip, kısık ateşte 35-40 dakika kaynamaya bırakın.

Bu sırada köfteleri yapmak için kıymanın soğanını, pirincini, tuzunu, karabiberini, kuru nanesini ekleyip iyice (15 dk) yoğurun.

Bundan sonra 7-8 adet (120-130 gr) yuvarlak küfteler yapın ve içlerine birer tane erik kurusu koyun ve küfteleri 15-20 dakikalık buzdolabında bekletin.

35-40 dakika kaynadıktan sonra soğanları tencereden çıkarın.

İncikleri de tencereden alıp başka bir tabak da kenarda tutun.

Etin suyunu kaynar hale getirin ve küfteleri sırayla tencereye ekleyin.

5-10 dakika sonra küftelerin de köpüğünü aldıktan sonra nohutu ve erik kurularını tencereye ekleyin ve 45 dakika pişmeye bırakın.

45 dakika sonra safranı ve ya demlenmiş suyunu ve patatesleri (ve ya haşlanmış kestane) tencereye ekleyin.

İnciklerin de etlerini kemikten ayırıp tencereye ekleyin ve 15-20 dakika daha pişirin. (patatesler yumuşayana kadar) Afiyet olsun.

Küfte Bozbaş püf noktaları

Kuzu eti kullanın, etlerin ve küftelerin köpüğünü mutlaka alın, küfteleri kaynayan suya atın. Safran bu yemeğin olmazsa olmazıdır.