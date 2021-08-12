MasterChef menüsünden: Anadolu'dan gelen lezzet astarlı sütlaç tarifi..

MasterChef yarışması ilgiyle izlenirken, seyirciler yapılan yemeklerin tariflerini araştırıyor. Bugün yayınlanan programı izleyenler, "Astarlı sütlaç nasıl yapılır?" sorusunu araştırıyor. İşte tarifi

MasterChef yarışması Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunumuyla dikkati çekiyor.

Şeflerin sunumuyla renkli bir hale gelen yarışmada, yapılan yemekler araştırılıyor.

Final turunda mücadele eden yarışmacılar, ana kadroya girmek için en iyi tabağı yapmaya çalışıyor.

İzleyiciler ise yarışmada yapılan yemekleri araştırarak, "Astarlı sütlaç nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, "Astarlı sütlaç nasıl yapılır?"

ASTARLI SÜTLAÇ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 litre süt 1 kahve fincanı pirinç

1 su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker(damak zevkinize göre azaltabilirsiniz)

1,5 tatlı kaşığı mısır nişastası & yarım çay bardağı su

ZERDE

800 ml içme suyu (4 su bardağı)

1 kahve fincanı pirinç

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası& yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı safran & yarım çay bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Pirinci tencereye alın ve ılık suyla iyice yıkayıp suyunu süzün.

Üzerine 1 su bardağı su ilave edip, orta ateşe alın.

Pirinci suyunu çekine kadar pişirin.

Sütü tencereye alın, aralıklarla karıştırın.

Kaynamaya başlayınca toz şekeri ekleyip, orta ateşte yaklaşık 8-10 dakika daha kaynatın.

Nişastayı yarım çay bardağı su içerisinde karıştırarak, eritin ve tencerede kaynamakta olan sütlaca ilave edin.

Kaynayıp kıvam alınca, ateşten indirin ve servis kabına koyun. Ancak tam doldurmayın.

ZERDENİN YAPILIŞI

Safranı küçük bir kase içerisine alın, üzerine ölçmüş olduğunuz sıcak suyu ekleyin. Renk verinceye kadar bekleyin.

Pirinci yıkayıp süzdürün, üzerine yarım su bardağı su ilave ederek suyunu çekinceye değin pişirin.

4 su bardağı suyu ve toz şekeri tencereye ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan 7-8 dakika sonra ayıklayıp, yıkadığınız kuş üzümlerini ve erittiğiniz nişastayı ilave edin.

Safranlı suyu süzerek zerdeye ekleyin ve kaynatıp ateşten indirin.

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