MasterChef menüsünden: Bol etli bir Macar lezzeti gulaş tarifi

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşamki bölümünde yapılan gulaş yemeği, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki gulaş nasıl yapılır? İşte gulaş tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm final turu ilk etabında yarışmacılar, gulaş yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise gulaş tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Gulaş nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Türk yemek kültürüne yakın olan Macar mutfağının en bilinen yemeği gulaş, bol et ve baharatlarla hazırlanıyor. Bizim damak zevkimize oldukça uygun ve lezzetli bir tarif olan gulaş yemeği, kalabalık sofralar için iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Peki, gulaş nasıl yapılır? Gulaş tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 16 Ağustos MasterChef 2021 gulaş tarifi ve malzemeleri...

GULAŞ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 kilogram dana kuşbaşı eti (iri doğranmış)

3 adet soğan (yemeklik doğranmış)

3 diş sarımsak (doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gram tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı mercanköşk

½ çay kaşığı kimyon

1 adet defne yaprağı

1 yemek kaşığı un

800 ml. su

GULAŞ NASIL YAPILIR?