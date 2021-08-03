MasterChef menüsünden: Çay sohbetlerinin vazgeçilmez lezzeti tiramisu tarifi..

MasterChef final düelloları ile devam ederken, yapılan yemekler ise izleyiciler tarafından ilgi çekiyor. İzleyiciler yapılan yemekleri araştırıyor. Peki, tiramisu tatlısı nasıl yapılır?

MasterChef, eleme ve üçlü düelloların ardından final turu ile devam ediyor.

Ana kadro seçimlerinin devam ettiği yarışmanın bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde yapılan tiramisu tarifi merak ediliyor.

İzleyiciler, "Tiramisu tatlısı nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.

Çay sohbetlerinin yanında servis edilen, lezzeti ile yiyenleri büyüleyen tiramisunun tarifi araştırılıyor...

Peki, tiramisu tatlısı nasıl yapılır? Tiramisu nasıl yapılır? İşte tarifi...

TİRAMİSU YAPIMI İÇİN MALZEMELER

Tiramisu Muhallebisi İçin;

1 paket labne peyniri (200 gram)

2.5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 tane yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

Üzerini Islatmak İçin;

Yarım su bardağı sıcak su

1 paket 3'ü bir arada kahve

Üzerini Süslemek İçin;

Alabildiğince kakao

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Un, şeker, süt ve yumurtayı bir kaba koyup, ocakta kaynatın. Kaynayana kadar karıştırın Piştikten sonra ocağın üzerinden alıp, soğumaya bırakın.

Ortalama 15 dakika kadar soğuttuktan sonra labne peyniri ilave edip, çırpın. Mikser kullanarak daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Bir yandan kahveyi sıcak suda kaynatın ve soğumasını bekleyin. Büyükçe bir servis tabağına pandispanya kekinin bir katını koyup, kahvenin yarısıyla ıslatın.

Kek üzerine hazırladığınız kremanın yarısını koyup, diğer yarısını ıslatıp üzerini kapatın. Kalan kremayı pastanın üzerine döküp, bütün kenarları komple kapanacak şekilde yayın. Son aşamada bir süzgeç yardımıyla pastanın üzerine kakao dökün. Buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.