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MasterChef menüsünden: Dağılmayan ekşili köfte tarifi

MasterChef menüsünden: Dağılmayan ekşili köfte tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan ekşili köfte tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki ekşili köfte nasıl yapılır? İşte ekşili köfte tarifi ve malzemeleri..