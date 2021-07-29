- Haberler
- Yaşam Haberleri
- MasterChef menüsünden: Dağılmayan ekşili köfte tarifi
MasterChef menüsünden: Dağılmayan ekşili köfte tarifi
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 21:28
- Güncelleme : 29.07.2021 - 21:31
Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın bu akşam ekranlara gelen 24. bölümünde yapılan terbiyeli ekşili köfte tarifi merak ediliyor.
Ekşili köfte nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Terbiyesi, ekşisi ve köfteleriyle damaklarda ziyaret yaratan tarif merak konusu...
Peki, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 29 Temmuz MasterChef 2021 ekşili köfte tarifi ve malzemeleri...
EKŞİLİ KÖFTE MALZEMELERİ
Köftesi için:
- 500 gr yağsız veya az yağlı kıyma
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı toz karabiber
- 1 çay kaşığı köfte baharı
- 1 kahve fincanı pirinç
- 1 adet rendelenmiş kuru soğan
- Tuz
Diğer malzemeler
- 1 adet havuç
- 1 adet büyükçe patates
- Zeytinyağı ve tereyağı
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta
- Yarım limon suyu
- 1 yemek kaşığı un
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 5 su bardağı su
EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
-
Öncelikle köfte malzemeleri iyice karıştırılıp, yoğrulur.
-
Küçük köfteler haline gelmiş karışım, 1 yemek kaşığı un serpilmiş tepsiye dizilir.
-
Tencereye yağ konulur ve havuç yıkanıp, kare küpler halinde doğranır.
-
Havuçlar yağa atılır ve altı kısık şekilde 10 dakika pişirilir.
-
Yıkanıp soyulmuş ve kare küpler halinde doğranmış patatesler de ilave edilir, yağda çevrilir.
-
Daha sonra 5 su bardağı su ilave edilir.
-
Su kaynamaya başladığı zaman köfteler ilave edilir. Tencerenin kapağı kapalı şekilde kısık ateşte 35-40 dakika kadar pişirilir.
-
Başka bir tarafta yumurta, yoğurt ve 1 tatlı kaşığı un ile beraber limon suyu iyice karıştırılır.
-
Bu karışıma yemeğin suyu ilave edilir.
-
Kaynayan köfteli karışım ile diğer karışım karıştırılır. 5 dakika daha kaynatıldıktan sonra servise hazırdır.