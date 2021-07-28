MasterChef menüsünden: Damakta iz bırakan pastırmalı humus tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan pastırmalı humus tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki pastırmalı humus nasıl yapılır? İşte pastırmalı humus tarifi...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın bu akşam ekranlara gelen 23. bölümünde yapılan pastırmalı humus tarifi merak ediliyor.

Pastırmalı humus nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Bir Orta Doğu mezesi olan humus; nohutun ezilmesi, üzerine tahin, kimyon ve limon suyunun eklenmesiyle oluşan nefis bir mezedir. Günümüzde humus, üzerine acılı yağ ve pastırma da katılarak servis edilebiliyor.

Peki, pastırmalı humus nasıl yapılır? Pastırmalı humus tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 28 Temmuz MasterChef 2021 pastırmalı humus tarifi ve malzemeleri...

PASTIRMALI HUMUS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı tahin

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1/2 adet kırmızı soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı çam fıstığı

10 adet kurutulmuş domates (doğranmış)

1/4 demet maydanoz (doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

4 dilim çemensiz pastırma

PASTIRMALI HUMUS NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ