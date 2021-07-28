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- MasterChef menüsünden: Damakta iz bırakan pastırmalı humus tarifi
MasterChef menüsünden: Damakta iz bırakan pastırmalı humus tarifi
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 21:37
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Üçlü düelloların devam ettiği yarışmanın bu akşam ekranlara gelen 23. bölümünde yapılan pastırmalı humus tarifi merak ediliyor.
Pastırmalı humus nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Bir Orta Doğu mezesi olan humus; nohutun ezilmesi, üzerine tahin, kimyon ve limon suyunun eklenmesiyle oluşan nefis bir mezedir. Günümüzde humus, üzerine acılı yağ ve pastırma da katılarak servis edilebiliyor.
Peki, pastırmalı humus nasıl yapılır? Pastırmalı humus tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 28 Temmuz MasterChef 2021 pastırmalı humus tarifi ve malzemeleri...
PASTIRMALI HUMUS TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 500 gram nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1/2 su bardağı tahin
- 1 adet limon suyu
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 1/2 adet kırmızı soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı çam fıstığı
- 10 adet kurutulmuş domates (doğranmış)
- 1/4 demet maydanoz (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 4 dilim çemensiz pastırma
PASTIRMALI HUMUS NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ
- Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutları yumuşayana kadar pişirin.
- Yumuşayan nohutları bir kepçe kaynadığı su ile birlikte mikserden geçirin ve kabuklarından ayrılması için süzgeç yardımıyla eleyin.
- Bir kaba koyduğunuz nohut ezmesinin üzerine tahin, limon suyu, tuz, kimyon, sarımsak ve zeytinyağını ekleyin ve iyice karıştırın.
- Humusu servis ederken fırında veya ocakta ısıtın.
- Humusu tabağa yayın ve üzerine tereyağ ile birlikte kızdırdığınız kırmızı toz biberi gezdirin.
- Ayrı bir tavada, kuru domates ve çam fıstığını 1 kaşık yağ ile birlikte soteleyin ve servis edeceğiniz humusun üzerine gezdirin.
- Doğranmış kırmızı soğan ve maydanozu da ekledikten sonra kızarttığınız pastırmaları da ekleyin ve kıtır ekmek ile servis edin. Afiyet olsun...