MasterChef menüsünden: Deniz Mahsullü Gnocchi (Niyokki) tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde patatesten yapılan Gnocchi tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Gnocchi nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri..

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm final turu etabında yarışmacılar, patatesten yapılan bir makarna olan Gnocchi yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise bu makarnanın tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler deniz mahsullü gnocchi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

Gnocchi, hamurunda bolca haşlanmış patatesin bulunduğu bir makarna ya da patates tadının hissedildiği içi boş bir makarna olarak biliniyor.

Peki,Gnocchi nasıl yapılır? Gnocchi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 9 Ağustos MasterChef 2021 Gnocchi (Niyokki) tarifi ve malzemeleri...

GNOCCHİ MALZEMELERİ

İsteğe bağlı deniz mahsulleri

2 çorba kaşığı tereyağı

Hamur için:

1 kg patates

100 gram patates unu

250 gram nişasta

1/4 demet ince kıyılmış dereotu

Yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu,

Tuz

Haşlama suyu için:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı su

Sos için:

2 çorba kaşığı tereyağı

100 gram krema

75 gram toz parmesan

3 diş sarımsak

1 adet küçük boy soğan

1 adet renkli süs biberi

Yarım su bardağı tavuk suyu

Yarım çay bardağı tuz

20 gram patates unu

GNOCCHİ NASIL YAPILIR?

Hamur için, patatesler pişinceye kadar haşlayıp kabuklarını soyun.

Rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Üzerine patates unu, nişasta, sarımsak tozu, tuz ve kıyılmış dereotunu ekleyip yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp küçük köfteler hazırlayın. Üzerine çatalla şekil verin.

Nişasta serpilmiş tepsiye dizin. Dondurucuda dondurun.

Karidesleri kaynamış sirkeli suda haşlayıp kabuklarını soyun. Yapışmaz yüzeyli tavada tereyağıyla birkaç dakika soteleyin.

Sos için küçük bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağına ince kıyılmış sarımsak ve soğanı ekleyip soteleyin. Hafifçe pembeleştikten sonra küp doğranmış renkli biberi ekleyin. Tavuk suyu, tuz ekleyip 5 dakika kaynatın. Krema ve toz parmesanı ekleyip çırpma teliyle karıştırarak koyulaştırın. Son olarak patates ununu ekleyip karıştırın.

Haşlama suyu için tavuk suyu ve suyu bir tencereye alın. İçine tereyağı ve zeytinyağı ekleyin.

Kaynadıktan sonra donmuş gnocchi'leri suya tek tek atıp 4-5 dakika haşlayın.

Haşlanmış gnocchi'leri servis tabağına alın. Üzerine sotelenmiş deniz ürünlerini yerleştirin.

Sosla servis yapın.