MasterChef menüsünden: Deniz Mahsullü Paella tarifi

MasterChef Türkiye'nin ekrana gelen yeni bölümde yapılan Paella tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Deniz Mahsullü Paella nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri..

Tv8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Ana kadro seçimlerinin devam ettiği yarışmanın bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde yapılan Paella tarifi merak ediliyor.

Deniz Mahsullü Paella nasıl yapılır sorusunun yanıtı, bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Karides, kalamar ve yengecin pirinçle buluşmasıyla damaklarda ziyaret yaratan tarif merak konusu...

Peki, paella nasıl yapılır? Paella tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 2 Ağustos MasterChef paella tarifi ve malzemeleri...

PAELLA MALZEMELERİ

3 tahta kaşıkla sızma zeytinyağı

2 domates

2 soğan

5 diş sarımsak

300 gr temizlenmiş karides, ahtapot, midye, yengeç eti, kalamar (tercihe göre)

2 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı köri

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ( köri tuzlu olduğu için fazla koymamaya özen)

1 kırmızı biber

Limon

PAELLA NASIL YAPILIR?

Kuru soğanları küçük küpler halinde yemeklik doğrayın. Ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın.

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük küpler halinde kesin. Tüm deniz ürünlerini dikkatli bir şekilde ayıkladıktan sonra bol suda yıkayın. Jumbo karides kullanıyorsanız kafa kısmını çıkarmadan kullanabilirsiniz. Fazla sularını bir kağıt havlu yardımıyla alın.

Damak tadınıza göre seçtiğiniz balık veya sebze suyunu kısık ateşte ısıtın. Zeytinyağının yarısını kalın ve geniş tabanlı bir tavada kızdırın. Kuru soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteleyin.

Pirinçleri bol suda yıkayıp suyunu süzdürdükten sonra tavaya alın. Küp şeklinde doğranmış domatesleri de katıp aralarda karıştırarak pirinçleri kavurun.

Beyaz şarap ve safranı katıp yüksek ateşte çektirin. Sıcak suyun yarısını ekleyip kısık ateşte, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle kapağı kapalı tencerede pişmeye bırakın.

Ayrı bir tavada kalan zeytinyağını kızdırdıktan sonra tüm deniz ürünlerini sırasıyla katıp kısa bir süre yüksek ateşte soteleyin.

Pilav tenceresine aldığınız deniz ürünlerinin üzerine bezelye taneleri ve kalan sıcak suyu ekleyin. Tüm malzemeyi kısık ateşte suyunu çekene kadar bir arada pişirin.

Suyunu çekip demini alan deniz mahsullü paella'yı servis tabağına alıp incecik kıyılmış maydanozla süsledikten sonra sıcak olarak limon dilimleriyle servis edin.