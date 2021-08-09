MasterChef menüsünden: Doğu Anadolu'nun sevilen lezzeti patlıcan kebabı tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan patlıcan kebabı tarifi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm final turu ilk etabında yarışmacılar, patlıcan kebabı yapmak için mücadele verdi.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise patlıcan kebabı tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''patlıcan kebabı nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman yöresine ait olan patlıcan kebabı, özellikle yaz aylarında tüketilen kebaplardan biri olarak öne çıkıyor.

Patlıcan ve köftelerin birlikte piştiği patlıcan kebabı, lezzetiyle büyülerken görüntüsüyle de görsel bir şölen sunuyor.

Peki, patlıcan kebabı nasıl yapılır? Patlıcan kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 8 Ağustos MasterChef 2021 patlıcan kebabı tarifi ve malzemeleri...

PATLICAN KEBABI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan (rendelenmiş)

½ demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

3 adet patlıcan

3 adet kiraz domates (boş yerlere eklemek için)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşilbiber

1 diş ezilmiş sarımsak

PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaseye aldığınız 500 gram kıymaya, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan ve yarım demet maydanozu ilave edin.

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiberi ekleyin.

Sonra güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin.

Fırın kabına sırasıyla dizerek yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın.

Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında tercihen turbo veya fanlı fırında 50-60 dakika kadar pişirin.

Ev usulü, mis gibi fırında patlıcan kebabınız hazır. Afiyet olsun!

PÜF NOKTASI

Patlıcanların acı tadını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletip kullanabilirsiniz. Fırınlamadan önce yemeğinizin üzerine 4-5 parça minik tereyağı ilave ederek lezzetlendirebilirsiniz.