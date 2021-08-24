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- MasterChef menüsünden: Esnaf lokantasının baş yemeği kuru fasulye tarifi..
MasterChef menüsünden: Esnaf lokantasının baş yemeği kuru fasulye tarifi..
MasterChef yarışmasını izleyenler, bu akşam yapılan kuru fasulye yemeğinin tarifini araştırıyor. İzleyiciler, "Kuru fasulye nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 21:41
- Güncelleme : 24.08.2021 - 21:42
MasterChef yarışması Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın keyifli sunumu ile devam ediyor.
Eleme, 3'lü düello ve final turu kıran kırana geçerken, ana kadroya giren yarışmacılar elenmemek için mücadele edecek.
Dün mavi ve kırmızı takım kaptanları belli olurken, bugün ekrana gelen yeni bölümde konsept esnaf lokantası oldu.
Bunun üzerine izleyiciler, esnaf lokantasının vazgeçilmez lezzeti kuru fasulyenin nasıl yapıldığını araştırıyor.
Peki, "Kuru fasulye nasıl yapılır?"
KURU FASULYE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 kase kuru fasulye
- 500 gram kuşbaşı
- 1 orta boy kuru soğan
- 2 sivri biber
- 1 kırmızı biber
- 1 büyük boy domates
- 1 yemek kaşığı salça
- Sıvı yağ
KURU FASULYE YAPILIŞI
- Fasulyeleri bir gece önceden ıslatın.
- Sabah bol suda yıkayıp haşlamak için, tencereye alın.
- Eti düdüklü tencerede haşlamaya alın.
- İkisi haşlandıktan sonra bir tencere içerisine sıvı yağı koyup, soğanları kavurun.
- Soğanlar kavrulduktan sonra etleri içerisine koyun.
- Biberler eklendikten sonra, salça ilavesiyle kavrulmaya devam edin.
- Fasulye ve domates ekleyip, baharat ve tuzu koyun.
- Etin kalan suyunu ekleyip, pişirmeye devam edin.