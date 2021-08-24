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MasterChef menüsünden: Esnaf lokantasının baş yemeği kuru fasulye tarifi..

MasterChef menüsünden: Esnaf lokantasının baş yemeği kuru fasulye tarifi..

MasterChef yarışmasını izleyenler, bu akşam yapılan kuru fasulye yemeğinin tarifini araştırıyor. İzleyiciler, "Kuru fasulye nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.