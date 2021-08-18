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- MasterChef menüsünden: Et yemeklerinin en sevileni sac tava tarifi
MasterChef menüsünden: Et yemeklerinin en sevileni sac tava tarifi
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 21:23
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm final turu ilk etabında yarışmacılar, sac tava yapmak için mücadele veriyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise sac tava tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Sac tava nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Sacda kavurma olarak da bilinen sac tava, aslen Diyarbakır mutfağına ait olsa da pek çok bölgede bilinip sevilerek yenen bir yemektir. Kalabalık sofralara çok yakışan bu yemek, yanına güzel bir pirinç pilavı ve ev yapımı ayran ile pek güzel giden bir tarif.
Peki, sac tava nasıl yapılır? Sac tava tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 18 Ağustos MasterChef 2021 sac tava tarifi ve malzemeleri...
SAC TAVA İÇİN MALZEMELER
- 400 gram kuşbaşı dana eti
- 50 gram kuyruk yağı (arzuya göre)
- 4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)
- 4 adet sivri biber (doğranmış)
- 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
SAC TAVA NASIL YAPILIR?
- İlk olarak sac tavayı ocakta ısıtın.
- Sıvı yağ ile birlikte soğanları yumuşayana kadar kavurun.
- Sivri biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin.
- 2 dakika kavurduktan sonra kuşbaşı etleri ve arzuya göre kuyruk yağını da ekleyip etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.
- Etler suyunu salıp çektikten sonra sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekleyip 3 dakika kadar bu şekilde kavurun.
- Ardından kabukları soyulup küp doğranmış domatesleri ekleyin.
- Orta ateşte 5 dakika domatesleri pişiridkten sonra yaklaşık 10 dakika kısık ateşte pişirmeye bırakın.
- Ocaktan aldıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edin. Afiyet olsun...