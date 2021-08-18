MasterChef menüsünden: Et yemeklerinin en sevileni sac tava tarifi

MasterChef Türkiye 2021'in bu akşamki bölümünde yapılan sac tava, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki sac tava nasıl yapılır? İşte sac tava tarifi ve malzemeleri...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm final turu ilk etabında yarışmacılar, sac tava yapmak için mücadele veriyor.

Ekran başında yarışmayı takip edenler ise sac tava tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Sac tava nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Sacda kavurma olarak da bilinen sac tava, aslen Diyarbakır mutfağına ait olsa da pek çok bölgede bilinip sevilerek yenen bir yemektir. Kalabalık sofralara çok yakışan bu yemek, yanına güzel bir pirinç pilavı ve ev yapımı ayran ile pek güzel giden bir tarif.

Peki, sac tava nasıl yapılır? Sac tava tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 18 Ağustos MasterChef 2021 sac tava tarifi ve malzemeleri...

SAC TAVA İÇİN MALZEMELER

400 gram kuşbaşı dana eti

50 gram kuyruk yağı (arzuya göre)

4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)

4 adet sivri biber (doğranmış)

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

SAC TAVA NASIL YAPILIR?