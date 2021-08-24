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MasterChef menüsünden: Gaziantep'ten gelen lezzet ezogelin tarifi..

MasterChef menüsünden: Gaziantep'ten gelen lezzet ezogelin tarifi..

MasterChef tüm heyecanı ve hızıyla başlarken, seyirciler ise yapılan yemekleri araştırıyor. Bugün ekrana gelen bölümde ezogelin çorbası yapılıyor. Peki Ezogelin nasıl yapılır?