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MasterChef menüsünden: Hamsili pilav tarifi...

MasterChef menüsünden: Hamsili pilav tarifi...

Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelen MasterChef yarışmasında, konsept Karadeniz mutfağı oldu. İzleyiciler ise hamsili pilavın nasıl yaptığını araştırmaya başladı. Peki, Hamsili pilav nasıl yapılır?