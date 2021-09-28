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MasterChef menüsünden: Hamsili pilav tarifi...
Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelen MasterChef yarışmasında, konsept Karadeniz mutfağı oldu. İzleyiciler ise hamsili pilavın nasıl yaptığını araştırmaya başladı. Peki, Hamsili pilav nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 21:00
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, ekrana gelen bölümleri ile dikkati çekiyor.
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunduğu yarışmanın bu akşamki konsepti ise Karadeniz mutfağı oldu.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları elemeye kalmamak için kolları sıvarken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Karadeniz'in lezzetli mutfağından çıkan tarifler denenirken, izleyiciler ise "Hamsili pilav nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Hamsili pilav nasıl yapılır? İşte detaylar...
HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?
MALZEMELERİ
- 1,5 kilo hamsi
- 3 adet soğan
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Tuz
- Maydanoz
- 2 su bardağı sıcak su
- Tereyağı
- Sıvı yağ
HAMSİLİ PİLAV YAPILIŞI
- Hamsileri yıkadıktan sonra bir kevgirde mısır unuyla harmanlayın ve 15 dakika bekletin.
- Pirinci bir tatlı kaşığı tuz ve limon suyu ilave edilmiş sıcak suda yarım saat beklettikten sonra süzün.
- Soğanları temizleyip ardından ince ince doğrayın. Bunun üzerine pilav tenceresinde zeytinyağını ısıtıp, soğanı kavurun.
- Dolmalık fıstıkları ilave ettikten sonra birkaç dakika kavurun. Pirinç ve sıcak suyu ekleyin.
- Biraz kaynatıp kısık ateşe alın ve pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp tuz, şeker, soğan ve baharatı ekleyin.
- Tencerenin kapağını sıkıca kapatıp, 15 dakika dinlenmeye bırakın.
- Isıya dayanıklı yuvarlak ve derin kaseleri yağlayın. İçlerini ikiye ayrılmış hamsi filetolarıyla kaplayın. Üzerine pilavı yayın. Fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.