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- MasterChef menüsünden: Her sofranın vazgeçilmezi olan patlıcanlı musakka tarifi..
MasterChef menüsünden: Her sofranın vazgeçilmezi olan patlıcanlı musakka tarifi..
MasterChef yarışmasında bu akşam esnaf lokantasının tarifleri denendi. Bu kapsamda patlıcanlı musakka yapılırken, seyirciler ise "Patlıcanlı musakka nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 22:49
- Güncelleme : 26.08.2021 - 00:23
MasterChef yarışmasında bugün, şefler tarafından belirlenen konsept esnaf lokantası oldu.
Şefler yarışmacılardan esnaf lokantasında servis edilen yemekleri, en iyi şekilde yapmalarını istedi.
Mavi ve kırmızı takımda yarışan yarışmacılar yemekleri denerken, seyirciler ise yemeklerin tariflerini araştırmaya başladı.
Bu yemeklerden birisi olan patlıcanlı musakkanın tarifini araştıranlar, "Patlıcanlı musakka nasıl yapılır?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Patlıcanlı musakka nasıl yapılır?
PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 4 adet patlıcan 300 gram kıyma
- 1 soğan 2 domates
- 3-4 yeşil biber
- 1 kırmızı biber
- 2 kaşık zeytinyağı
- Sıvıyağ
PATLICAN MUSAKKANIN YAPILIŞI
- Patlıcanları çizgili olarak doğrayıp, 1 parmak kalınlığında dilimleyin ve tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin.
- Ardından soğanları yemeklik doğrayıp, yağda hafif kavurun ve üzerine kıymayı koyup suyunu çekene kadar pişirin.
- Kabuğunu soyup, küp küp doğradığınız domatesleri ve sulandırdığınız salçayı ekleyin.
- Harcı karıştırıp biraz tuz ve karabiber ekleyin. Acı suyu çıkan patlıcanları önce süzün sonra havlu peçete ile kurutun.
- Daha lezzetli olması için patlıcanları sıvı yağ ile rengi dönene kadar kavurun.
- Pişen patlıcanları borcama yatay olarak dizin. Üzerine kıymalı harcı dökün.
- Domatesi ve biberleri dilimleyip, harcın üstüne dizin. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.