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MasterChef menüsünden: İspanyol mutfağının nefis lezzeti Endülüs usulü tavuk tarifi

MasterChef menüsünden: İspanyol mutfağının nefis lezzeti Endülüs usulü tavuk tarifi

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde yapılan Endülüs usulü tavuk tarifi, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır? İşte Endülüs usulü tavuk tarifi...