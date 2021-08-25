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- MasterChef menüsünden: İspanyol mutfağının nefis lezzeti Endülüs usulü tavuk tarifi
MasterChef menüsünden: İspanyol mutfağının nefis lezzeti Endülüs usulü tavuk tarifi
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 21:19
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Bu akşam ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, Endülüs usulü tavuk yapmak için mücadele veriyor.
Ekran başında yarışmayı takip edenler ise Endülüs usulü tavuk tarifini merak ediyor. Bu enfes lezzeti konuklarına sunmak isteyenler, ''Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.
Kokusu, görüntüsü ve tadıyla herkesin beğenisini kazanan Endülüs usulü tavuk tarifi, sürekli aynı tavuk tariflerini hazırlamaktan sıkılanların gözdesi olacak.
Altın sarısı bademleri, doğranmış yeşillikleri, portakal sulu enfes kızarmış tavuğuyla bir görsel şölen yaratan Endülüs usulü tavuk, sofralarınızın baş köşesine otuacak.
Peki, Endülüs usulü tavuk nasıl yapılır? Endülüs usulü tavuk tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte 25 Ağustos MasterChef 2021 Endülüs usulü tavuk tarifi ve malzemeleri...
ENDÜLÜS USÜLÜ TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- ½ su bardağı badem (kavrulmuş)
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı kuru üzüm(opsiyonel)
- 1 tutam safran(opsiyonel)
- 4 parça tavuk göğsü (ikiye bölünmüş)
- 4 parça tavuk budu
- 1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük boy kırmızı soğan (ince doğranmış)
- 5-6 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı un
- ¼ çay bardağı sirke
- ½ su bardağı su
- 1 su bardağı yeşil zeytin (dilerseniz çekirdekleri çıkartılmış)
- 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi
- ½ adet portakalın suyu
- ¼ demet maydanoz (1 avuç kadar)
ENDÜLÜS USULÜ TAVUK NASIL YAPILIR?
- Tavukları tuz ve karabiber ile tatlandırın. Büyük bir tavaya zeytinyağını alın ve ısıtın. Tavukları tavaya alın ve her tarafı kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika mühürleyin. Tavukları bir tabağa alın.
- Kızgın olan tavanın altını biraz kısın ve yemeklik doğranmış sarımsak ve soğanları ilave edin. Soğan yumuşayana kadar karıştırarak 4 dakika kadar pişirin.
- Unu da ekleyerek biraz kavurun. Sirkeyi ekleyerek, çektirin.
- Küçük bir kapta; su, tavuk suyu, portakal suyu ve kabukları, üzümler, zeytin ve safranı karıştırın.
- Bu karışımı tavaya ekleyerek hafif fokurdamaya başlayana dek pişirin.
- Hafif kıvam alan sosa önceden pişirdiğiniz tavukları ekleyin. Kısık ateşte tavuğumuz pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirelim.
- Fırınlanmış bademlerle tavukları kaselere pay edin. Doğranmış maydanozla servis edin. Afiyet olsun...